Беспредел в Краснодаре: преступник напал на полицейского – в городе объявлен план «Перехват»?

По неподтвержденной пока информации, ночью на улице Лузана мужчина, находящийся в федеральном розыске, напал на сотрудника полиции, завладев его служебным пистолетом, и затем скрылся с места происшествия.
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