Дамир Фаттахов: Бугульма к 250-летию получит новую программу развития

О том, какой станет Бугульма к своему 250-летию, как город планирует развивать промышленность и туризм, почему Карабашское море считают главным туристическим проектом юго-востока Татарстана, в интервью главному редактору «Татар-информа» Ринату Билалову рассказал мэр Бугульмы, глава Бугульминского района Дамир Фаттахов.