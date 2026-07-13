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Татар-информ

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Дамир Фаттахов: Бугульма к 250-летию получит новую программу развития

Дамир Фаттахов: Бугульма к 250-летию получит новую программу развития

О том, какой станет Бугульма к своему 250-летию, как город планирует развивать промышленность и туризм, почему Карабашское море считают главным туристическим проектом юго-востока Татарстана, в интервью главному редактору «Татар-информа» Ринату Билалову рассказал мэр Бугульмы, глава Бугульминского района Дамир Фаттахов.

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