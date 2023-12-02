t.me/IrinaVolk_MVD Следователи ходатайствуют об аресте похитителей девочки под Калугой."Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Калужской области в суд направлены ходатайства об избрании подозреваемым в похищении ребенка и вымогательстве меры пресечения в виде заключения под стражу", - сообщает СК.