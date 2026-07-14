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Газета.ру

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Горсовет Уфы поддержал снятие мэра Мавлиева с занимаемой должности

Горсовет Уфы поддержал снятие мэра Мавлиева с занимаемой должности

В материале отмечается, что решение было принято в ходе внеочередного заседания. "Депутаты единогласно проголосовали за прекращение допуска Мавлиева к государственной тайне и расторжение контракта", — говорится в тексте.

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