Самая дешёвая GeForce RTX 5070 Ti на Amazon стоит на 20% больше рекомендуемой цены и ждать её придётся почти два месяца

Ресурс WCCF Tech нашёл самую дешёвую видеокарту GeForce RTX 5070 Ti на просторах платформы Amazon. Сама новость у источника имеет партнёрскую ссылку, но нам интересен именно факт того, что это самая дешёвая карта.
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