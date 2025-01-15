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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Вице-губернатор Самарской области Яковлев об иске на 897 млн рублей к «Крыльям»: «Он не имеет отношения к продолжению деятельности клуба, вопросы по лицензии сняли. Средства на будущий год подтвердим»

Ранее сообщалось, что компания «РТ-капитал», входящая в корпорацию «Ростех», подала иск к самарскому клубу в Арбитражный суд Москвы с требованием вернуть долг в размере 897 млн рублей.

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