Украине могут передать деньги из замороженных активов ЦБ

ЕК намерена собрать для Украины до €15 млрд из замороженных активов ЦБ. По информации FT, прежде чем деньги поступят Киеву, странам содружества единогласно потребуется поддержать план о присвоении российских процентов.
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