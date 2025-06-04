НАША ЛОСИНКА
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НАША ЛОСИНКА

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Команда из Лосинки стала трёхкратным чемпионом первенства Москвы по софтболу

Первенство Москвы по софтболу среди команд в категории до 13 лет завершилось. Команда ГБУ «ДЦ «Кентавр» филиал «Лосинка» UNITED, показала выдающийся результат, одержав победы во всех играх и не потерпев ни одного поражения.

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