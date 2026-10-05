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За улыбкой Ольги Ковалевой из «Сватов»: побои дома и потерянный в 49 лет сын Людмилы Артемьевой

За улыбкой Ольги Ковалевой из «Сватов»: побои дома и потерянный в 49 лет сын Людмилы Артемьевой

На сцене и в кадре Людмила Артемьева умеет шутить и согревать — ее Ольгу Ковалеву из «Сватов» зрители давно считают родной.

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