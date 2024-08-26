ОСН: гречишный чай снижает холестерин и сахар, а также замедляет старение

Гречишный чай – это напиток, который делают из семян гречихи татарской. Он обладает массой полезных свойств, в том числе снижает уровень сахара и холестерина в крови, а также замедляет старение, выяснила у экспертов Общественная Служба Новостей.
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