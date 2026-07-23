Захарова пошутила о престолонаследии в британском МИД

Официальный представитель МИД России Мария Захарова иронично прокомментировала назначение Эда Милибэнда на пост главы МИД Великобритании, напомнив о его брате — экс-главе внешнеполитического ведомства Дэвиде Милибэнде.
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