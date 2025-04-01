🔥Жителям города Новоаннинский тоже "повезло";( Чтобы прокатиться на АМЕРИКАНСКИХ ГОРКАХ далеко ездить не нужно - достаточно повернуть на переулок Володарского (со стороны Заречной).
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🔥Жителям города Новоаннинский тоже "повезло";( Чтобы прокатиться на АМЕРИКАНСКИХ ГОРКАХ далеко ездить не нужно - достаточно повернуть на переулок Володарского (со стороны Заречной).