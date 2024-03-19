Неспешный разговор
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Неспешный разговор

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Свежие комментарии

  • Lyudmila
    Ну допустили бы Надеждина до выборов, ну отобрал бы он еще 1% от Путина и что бы это изменило с его то 87%? А кого оч...Сколько % набрал ...
  • Аршак Меликджанян
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    Не знаю что вы там нашли, но у меня в настройках указан мужской пол. А насчёт корзины - "Против всех", считаю, что у ...Есть такая профес...

Вот почему русских никогда не победить.

Вот почему русских никогда не победить.

Рассказ старого афганца. ".Ахмад Шах Масуд приказал занять высоту, через которую контролировалось Панджшерское ущелье.

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