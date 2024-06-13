Тюменская область экспортировала 90 тысяч тонн зерна и продуктов из него

ТЮМЕНЬ, 13 июня, ФедералПресс. Тюменская область не первый год отправляет за рубеж свою продукцию. С января 2024 года в Китай, Казахстан и другие страны экспортировано 90 тысяч тонн зерна и продуктов, полученных после его переработки.
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