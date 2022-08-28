Начнёт ли Путин «перестройку» в России?

ПРО ВЛАСТЬ Перед нынешней российской властью чем дальше, тем больше встаёт в полный рост сложная и поистине диалектическая задача — с одной стороны, в стране необходимо быстро проводить глубокие реформы, которые бы обеспечили ей экономический рывок для последующего развития, а с другой стороны, наши нынешние правители постоянно напоминают о том, что предыдущая каденция России в виде СССР в конце 80-х потерпела крах именно из-за начавшейся в середине того десятилетия перестройки.