В Китае создали аналог оружия «Звезда смерти» из «Звездных войн»

Китайские ученые завершили испытания новой разработки — боевого микроволнового излучателя, который, по своему принципу действия, напоминает знаменитый лазер «Звезды смерти» из культовой киносаги «Звездные войны».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии