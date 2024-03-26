Китайский бренд SWM с итальянскими корнями пришел в Россию

В Москве прошла презентация автомобилей новой для нашего рынка марки SWM. Брендом, который был создан в Милане в 1971 году, с 2014 года владеет китайская корпорация Shineray Group, а в Россию марка приходит, как нынче принято, прежде всего с несколькими моделями кроссоверов.
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