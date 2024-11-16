Госдума планирует ввести налог 3% на распространение рекламы в интернете

Власти РФ предлагают использовать обсуждаемый сейчас 3 % налог за распространение интернет-рекламы для финансирования разработчиков, чей софт состоит в реестре российского программного обеспечения, и сайтов, которые укажет кабинет министров.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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