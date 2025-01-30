СМИ сообщили об исчезновении Рамзана Кадырова

Обязанности главы Чечни временно возложены на председателя правительства республики. В СМИ появились данные о том, что глава Чечни Рамзан Кадыров после новогодних праздников пропал из информационного поля и не появляется на официальных мероприятиях.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии