ЕБС дополняет модальности.

Российская Единая биометрическая система потенциально может включить узоры вен ладони для идентификацииЕдиная биометрическая система (ЕБС) в России изучает возможность добавления новых биометрических модальностей для идентификации личности, включая узоры вен ладони, отпечатки пальцев и сканирование сетчатки глаза.
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