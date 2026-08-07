Пашинян раскритиковал сложившуюся в ЕАЭС ситуацию

Премьер-министр Армении Никол Пашинян отметил, что Евразийский экономический союз (ЕАЭС) не полностью соблюдает принципы свободного передвижения товаров, услуг, капитала и рабочей силы, что подтверждает РИА Новости.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии