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FiNE NEWS

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Пашинян раскритиковал сложившуюся в ЕАЭС ситуацию

Премьер-министр Армении Никол Пашинян отметил, что Евразийский экономический союз (ЕАЭС) не полностью соблюдает принципы свободного передвижения товаров, услуг, капитала и рабочей силы, что подтверждает РИА Новости.

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