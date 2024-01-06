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Минобороны РФ: системы ПВО за сутки сбили 29 дронов ВСУ в зоне спецоперации

Минобороны РФ: системы ПВО за сутки сбили 29 дронов ВСУ в зоне спецоперации

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) за минувшие сутки сбили 29 дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ) в небе над Луганской народной республикой (ЛНР), а также Херсонской и Запорожской областями.

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