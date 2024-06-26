НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

У Германии 8 голов на групповом этапе – больше всех на Евро. Худший показатель у Сербии – 1 забитый мяч

У Германии 8 голов на групповом этапе – больше всех на Евро. Худший показатель у Сербии – 1 забитый мяч

В матчах против Шотландии, Венгрии и Швейцарии немецкая сборная забила 8 мячей – больше, чем любая другая команда на чемпионате Европы.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх