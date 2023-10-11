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Промоутер Хрюнов пожелал бойцу Махачеву победы в бою с Волкановски на UFC 294

Промоутер Хрюнов пожелал бойцу Махачеву победы в бою с Волкановски на UFC 294

Спортивный менеджер и промоутер Владимир Хрюнов назвал элитным предстоящий бой чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе, российского бойца Ислама Махачева с представителем Австралии Алексом Волкановски на турнире промоушена под номером 294.

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