Детские языковые лагеря за границей Проведение каникул за пределами родных стен – это прекрасная возможность для детей не только весело провести время, но и получить новый опыт, познакомиться с особенностями жизни других стран и расширить свой кругозор.
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