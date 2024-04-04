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Детские языковые лагеря за границей

Детские языковые лагеря за границей

Детские языковые лагеря за границей Проведение каникул за пределами родных стен – это прекрасная возможность для детей не только весело провести время, но и получить новый опыт, познакомиться с особенностями жизни других стран и расширить свой кругозор.

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