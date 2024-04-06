Сколько стоит прокат роликов, велосипедов и самокатов в Туле

Электросамокаты уже завезли в областную столицу, а в пунктах проката зимний спортивный инвентарь сменился на летний – туляки уже активно пользуются услугами аренды как на территории городских парков, так и на улицах областной столицы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии