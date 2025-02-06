Треш-блогер Фрося, плюнувшая в лицо Mia Boyka, проиграла суд и заплатила штраф

Mia Boyka выиграла суд у треш-блогера Фроси Фрося заявила, что довольна исходом конфликта Фото: соцсети Мии Бойка Треш-блогер Фрося, оказавшаяся в центре скандала после того, как плюнула в лицо певице Mia Boyka во время съемок шоу «50 хейтеров», потерпела поражение в суде и была оштрафована на одну тысячу рублей.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии