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Госдума рассмотрит вопрос об уголовной ответственности за фейки о спецоперации на Украине

Госдума рассмотрит вопрос об уголовной ответственности за фейки о спецоперации на Украине

Депутат Госдумы Сергей Боярский сообщил, что Государственная дума рассмотрит 4 марта вопрос о привлечении к уголовной ответственности за распространение дезинформации о действиях Вооруженных сил России в любых военных операциях, передает ТАСС.

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