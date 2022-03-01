Госдума рассмотрит вопрос об уголовной ответственности за фейки о спецоперации на Украине

Депутат Госдумы Сергей Боярский сообщил, что Государственная дума рассмотрит 4 марта вопрос о привлечении к уголовной ответственности за распространение дезинформации о действиях Вооруженных сил России в любых военных операциях, передает ТАСС.
Депутат Госдумы Сергей Боярский сообщил, что Государственная дума рассмотрит 4 марта вопрос о привлечении к уголовной ответственности за распространение дезинформации о действиях Вооруженных сил России в любых военных операциях, передает ТАСС.
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