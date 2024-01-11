Великобритания и США готовы нанести авиаудар по йеменским хуситам из движения «Ансар Аллах»

Журналист газеты The Times Стивен Суинфорд в четверг, 11 января, заявил, что Великобритания и США в ночь с 11 на 12 января нанесут воздушные удары по военным объектам хуститского движения «Ансар Аллах» в Йемене, – сообщают СМИ.