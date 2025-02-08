Рязанское МЧС предупреждает об опасностях выхода на лёд

Перед выходом рекомендуют взять два длинных гвоздя или заточенных штыря, которые связываются между собой веревкой, длиной 50-70 сантиметров – их нужно держать в таком месте на верхней одежде, из которого сможете его легко достать, находясь в воде.
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