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62ИНФО | Новости Рязани

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Рязанское МЧС предупреждает об опасностях выхода на лёд

Рязанское МЧС предупреждает об опасностях выхода на лёд

Перед выходом рекомендуют взять два длинных гвоздя или заточенных штыря, которые связываются между собой веревкой, длиной 50-70 сантиметров – их нужно держать в таком месте на верхней одежде, из которого сможете его легко достать, находясь в воде.

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