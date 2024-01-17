Синоптик Шувалов спрогнозировал сильный снегопад в Москве в пятницу

В Москве в пятницу, 19 января, ожидается сильный снегопад, в ближайшее время жители столицы будут «путешествовать по погодным волнам», о чем в беседе с RT рассказал руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.
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