БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Союз отвергнутых Западом: Какие общие интересы у России и Ирана

Союз отвергнутых Западом: Какие общие интересы у России и Ирана

Визит Путина в Тегеран может привести к достижению весьма важных договоренностей Дмитрий Родионов На фото: президент РФ Владимир Путин и президент Ирана Ибрахим Раиси (слева направо) во время встречи в здании Аппарата президента Исламской Республики Иран (Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС) Материал комментируют: Владимир Лепехин   Михаил Нейжмаков Всеобъемлющий договор о сотрудничестве между РФ и Ираном может быть подписан вскоре после правок, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

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