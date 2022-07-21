Союз отвергнутых Западом: Какие общие интересы у России и Ирана

Визит Путина в Тегеран может привести к достижению весьма важных договоренностей Дмитрий Родионов На фото: президент РФ Владимир Путин и президент Ирана Ибрахим Раиси (слева направо) во время встречи в здании Аппарата президента Исламской Республики Иран (Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС) Материал комментируют: Владимир Лепехин Михаил Нейжмаков Всеобъемлющий договор о сотрудничестве между РФ и Ираном может быть подписан вскоре после правок, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.