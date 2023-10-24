Татьяна Метакса, Музей Востока: «Музей — сказочное место, куда приходят и остаются на всю жизнь»

Государственный музей Востока 30 октября отмечает 105 лет со дня основания. Советник генерального директора Татьяна Метакса рассказала «Культуре» о выставочных планах, пополнении коллекции и о встречах со Святославом Рерихом.
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