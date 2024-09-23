В России почти 64% подростков заявили о негативном отношении к алкоголю

МОСКВА, 23 сентября, ФедералПресс. 23 сентября в Москве прошла общественная презентация социологического исследования, посвященного поведению детей и подростков в России в контексте безопасного образа жизни.
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