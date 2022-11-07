Военное обозрение

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Глава Минобороны Турции: После возобновления сделки из портов Украины снова выходят суда с зерном

Глава Минобороны Турции: После возобновления сделки из портов Украины снова выходят суда с зерном

После возобновления продовольственной сделки из портов Украины снова выходят суда с зерном. С этого момента в путь отправилось шесть судов-зерновозов.

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