«Горстка хулиганов» становится хроникой: новости Кусры и Джалуда

В ночь на 30 августа 2026 года в палестинских деревнях Кусра и Джалуд вновь разыгрался спектакль, который публика, кажется, знает наизусть: десятки маскированных хулиганов, захват дома с семьёй внутри, восемь раненых местных жителей, нападения на иностранных журналистов, три конфискованных автомобиля .