Церковные праздники в феврале 2024 года в православной церкви Елена ГалицкаяВ последний зимний месяц, феврале, православные верующие отмечают несколько значимых церковных событий, посвященных Спасителю, Пресвятой Богородице и другим святым.
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