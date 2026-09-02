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Живет в постоянном страхе, огромная опухоль под грудью, истощение и нападение медведя: что происходит в жизни Агафьи Лыковой

Живет в постоянном страхе, огромная опухоль под грудью, истощение и нападение медведя: что происходит в жизни Агафьи Лыковой

В сибирской тайге, где цивилизация осталась лишь далёким воспоминанием, разворачивается драма, которая могла бы лечь в основу захватывающего романа.

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