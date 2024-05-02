В ночь с 1 на 2 мая в работах по уборке города были задействованы 19 единиц спецтехники

В ночь с 1 на 2 мая в работах по уборке города были задействованы 19 единиц спецтехникиПо информации МКУ «Дорожное городское хозяйство» механизированную уборку проезжей части продолжили шесть поливомоечных машин, три пылеуборочные машины и два трактора.
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