В ночь с 1 на 2 мая в работах по уборке города были задействованы 19 единиц спецтехники

В ночь с 1 на 2 мая в работах по уборке города были задействованы 19 единиц спецтехникиПо информации МКУ «Дорожное городское хозяйство» механизированную уборку проезжей части продолжили шесть поливомоечных машин, три пылеуборочные машины и два трактора.