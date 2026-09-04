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Новости Липецка

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Липчанин оштрафован на 110 тыс. рублей за продажу конфискованного авто

Липчанин оштрафован на 110 тыс. рублей за продажу конфискованного авто

Житель Липецкой области продал автомобиль, подлежавший конфискации, и потратил деньги на личные нужды.

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