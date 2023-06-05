Закон, порядок, государство

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Расширение инфраструктуры ОМС для ДМС позволит увеличить доступность медуслуг

Расширение инфраструктуры ОМС для ДМС позволит увеличить доступность медуслуг

Расширение инфраструктуры ОМС для ДМС, внедрение единой платформы с данными о состоянии здоровья пациентов (персональных медицинских помощников) может позволить повысить доступность медицинских услуг и улучшить качество оказания медицинской помощи.

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