Расширение инфраструктуры ОМС для ДМС позволит увеличить доступность медуслуг

Расширение инфраструктуры ОМС для ДМС, внедрение единой платформы с данными о состоянии здоровья пациентов (персональных медицинских помощников) может позволить повысить доступность медицинских услуг и улучшить качество оказания медицинской помощи.
Расширение инфраструктуры ОМС для ДМС, внедрение единой платформы с данными о состоянии здоровья пациентов (персональных медицинских помощников) может позволить повысить доступность медицинских услуг и улучшить качество оказания медицинской помощи.
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