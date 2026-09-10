Бензин по кодам и свободный дизель: как будут работать АЗС в Севастополе 11 сентября

Завтра на АЗС «ТЭС» и «АТАН» бензин отпускают по QR-кодам с ограниченным лимитом.Завтра, 11 сентября, на АЗС «ТЭС» и «АТАН» бензин отпускают по QR-кодам с ограниченным лимитом.