Бензин по кодам и свободный дизель: как будут работать АЗС в Севастополе 11 сентября

Завтра на АЗС «ТЭС» и «АТАН» бензин отпускают по QR-кодам с ограниченным лимитом.Завтра, 11 сентября, на АЗС «ТЭС» и «АТАН» бензин отпускают по QR-кодам с ограниченным лимитом.
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