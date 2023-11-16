Госуслуги перестанут хранить персональные данные пользователей

Министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максут Шадаев на форуме инновационных финансовых технологий Finopolis, который проходит в Сочи с 14 по 16 ноября, объявил о том, что портал Госуслуг в ближайшее время изменит принцип работы с персональными данными пользователей.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии