Госуслуги перестанут хранить персональные данные пользователей

Министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максут Шадаев на форуме инновационных финансовых технологий Finopolis, который проходит в Сочи с 14 по 16 ноября, объявил о том, что портал Госуслуг в ближайшее время изменит принцип работы с персональными данными пользователей.