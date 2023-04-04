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Военный аналитик Дандыкин заявил, что многомесячная эпопея в Артемовске подходит к концу

Военный аналитик Дандыкин заявил, что многомесячная эпопея в Артемовске подходит к концу

Alex Babenko/Reuters Военный аналитик Василий Дандыкин заявил, что «многомесячная эпопея» в Артемовске (украинское название — Бахмут) подходит к завершению.

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