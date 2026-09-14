Россия представит в ОБСЕ факты, которые, по мнению Москвы, скрывает Запад

Россия планирует представить в Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) факты, которые, по мнению Москвы, не доводятся до сведения международного сообщества западными странами.
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