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Культура и Общество

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Семейный альбом. Лирика Зои Сергеевой

«Семейный альбом» в лирике Зои Сергеевой — важнейший веховый момент. Семья, родовая память, преемственность поколений и тепло родительских сердец — это нерушимые столпы, на которых держится весь поэтический космос Зои.

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