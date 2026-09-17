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Президент Путин спрогнозировал рост ВВП России в пределах 1% по итогам года

Президент Путин спрогнозировал рост ВВП России в пределах 1% по итогам года

Рост валового внутреннего продукта России по итогам 2026 года составит около одного процента. Об этом рассказал президент Владимир Путин во время совещания по экономическим вопросам, главу государства процитировало РИА «Новости» .

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