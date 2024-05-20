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Количество урана, добываемое странами мира, и логика российской внешней политики (вы будете удивлены результатами) 23 октября 2022

Количество урана, добываемое странами мира, и логика российской внешней политики (вы будете удивлены результатами) 23 октября 2022

30K прочитали Уран считается важнейшим полезным ископаемым для атомной энергетики. Энергоёмкость урана намного больше, чем угля.

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Комментарии
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Святогор Князев
Эх Поля, Поля, полюшко, раздолье, даль и свет! Увы, хорошая статья, нужная, но пустая, ни о чем! К сведению автора: уран бывает разный... Так вот для производства топлива используется только Уран-235. Основная масса уранодобывающих стран же, добывает уран-238, который не годится для топлива. Россия добывает около 7% урана -235, Казахстан 39,8% этого урана. С учетом контроля Росатомом казастанской добычи, в целом, Россия контролирует 47%  &quot;нужного&quot; для атомной энергетики урана! Более того, с учетом лидирующих позиций в добыче, корпорация Росатома &quot;Твэл&quot; производит 1\6 часть всего ядерного топлива планеты! каждый шестой реактор работает на ядерном топливе из России! И самое важное! С запуском в серию реакторов на быстрых нейтронах, Россия открыла для себя путь к использованию урана -238, и получила в свое распоряжение ядерное топливо на 5 000 лет вперёд! Дальше можно ещё больше расписывать, но это будет уже другая статья))) А я просто читатель))
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