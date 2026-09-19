Канье Уэст уберёт Петербург из тура? Организаторы уверены — это всего лишь эмоции!

Представьте: вы уже купили билеты, настроились на мощный вайб от Канье Уэста в «Газпром Арене», а тут — бац! — концерты 10 и 11 октября 2026 года исчезли из мирового графика тура.
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