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В Евросоюзе в очередной раз не смогли прийти к соглашению по потолку цен на российскую нефть

В Евросоюзе в очередной раз не смогли прийти к соглашению по потолку цен на российскую нефть

Представители стран-членов Европейского союза снова не смогли прийти к общему соглашению по потолку цен на нефть из России.

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